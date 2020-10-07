Министерство здравоохранения внесет препарат украинского производства «Биовен» в национальный протокол лечения COVID-19 и профинансирует его закупку. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«У нас завершились клинические испытания, есть соответствующие отчеты. Хорошо себя показали иммуноглобулины, препарат «Биовен» - это препарат украинского происхождения, который у нас используется. Будет собрана соответствующая рабочая группа, которая занимается протоколами... Вчера в предварительной беседе с ними (было сказано), они планируют внести это лекарственное средство в протокол лечения. Поскольку он дорогостоящий, мы нашли источник, из которого профинансируем и закупим это лекарственное средство для того, чтобы оно было поставлено в наши больницы», - сказал Степанов.

Он добавил, что ожидается поставка препарата «Ремдесивир», который показал хорошие результаты при лечении больных COVID-19 за рубежом. Это средство, по словам Степанова, также закупается централизованно.

Министр напомнил, что в тарифе на лечение больных COVID-19, который получают больницы, заключившие по соответствующему пакету соглашение с НСЗУ, учтено 300% зарплаты медработникам, занятым в лечебном процессе COVID-19, а также лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые при лечении коронавирусной болезни. Например, за лечение тяжелого случая COVID-19 государство платит от 45 тысяч грн.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.