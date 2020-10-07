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За минувшие сутки, 6 октября, коронавирусом в столице заболели еще 383 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки - плюс 383 человека. 6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 14 девочек от трех месяцев до 16 лет. 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет. И 13 мальчиков от двух лет до 17. Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровел - за минувшие сутки 349 человек.

«Всего коронавирус преодолели 8894 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 71. В Оболонском - 50. В Шевченковском районе - 49 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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