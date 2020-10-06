Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой на зампредседателя ЦИК КР Абдыжапара Бекматова.

Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента. Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам по обвинению в коррупции.

При этом силовики гранатами и водометами разогнали недовольных результатами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.