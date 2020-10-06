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Президент Украины Владимир Зеленский вывел руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского из наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 7 октября 2019 № 734 «О членах Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (с изменениями, внесенными Указами от 11 октября 2019 № 747, от 25 января 2020 № 23 и от 19 июня 2020 № 242) прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» Игоря Смелянского», - говорится в документе.

Согласно информации на сайте «Укроборонпрома», членами наблюдательного совета остаются Владимир Горбулин, Олег Прохоренко и Энтони Тетер. Среди полномочий наблюдательного совета - утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна и осуществления контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил с должности гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса и назначил и.о. руководителя концерна Игоря Фоменко.
ForUm

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