Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что в настоящее время за медицинской помощью обратились 686 пострадавших во время протестов, из них 521 человека после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение.

164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них семеро находятся в реанимации. Один человек умер - это парень 2001 года рождения, сообщает Радио Свобода.

В Бишкеке 5 октября состоялся митинг против итогов парламентских выборов 4 октября. Участники требовали аннулирования результатов голосования и проведения перевыборов.

Вечером митингующие выломали ворота у «Белого дома», здания, в котором работают парламент и президент. Через несколько минут раздались выстрелы. Силовики начали разгонять митинг с применением спецсредств, возникли столкновения.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента. Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам по обвинению в коррупции.

При этом силовики гранатами и водометами разогнали недовольных результатами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.