Спасатели ликвидировали два очага лесных пожаров в Луганской области, которые возникли 30 сентября и охватили более 20 тысяч га.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, удалось потушить возгорание лесного массива, камыша и сухой травы в очаге № 4 вблизи с. Лобачево — с. Геевка и в очаге № 7 вблизи с. Болотенное.

Пожарные продолжают тушение четырех основных очагов возгорания.

Напомним, вчера на Луганщине ликвидирован один из очагов пожаров.