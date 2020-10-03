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Спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки возле села Чмыровка Старобельского района Луганской области в 06:43, в субботу, 3 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли восемь человек, пострадали трое сотрудников ГСЧС.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет почти 19 тысяч гектаров.

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ForUm

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