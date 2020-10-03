Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения. Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ДПС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ», - отметил Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Напомним, в Минфине не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит транш МВФ.