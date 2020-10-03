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Обещанные с сентября надбавки получили уже более половины медиков, заявляет глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что накануне заявки на соглашения с Национальной службой здоровья Украины на выплату запрлат подали последние 34 медучреждения.

«Львиная доля больниц, то есть более 50% уже получили (с 1607 больниц), львиная доля уже получила средства себе на счета, выплатили эти надбавки - повышенную заработную плату своим работникам», - говорит министр.

Он отметил, что дал поручение максимум в начале следующей недели выплатить надбавки всем медикам.

«Вопрос о повышении заработной палаты, он в полном объеме решен и все будет вовремя получено», - заверил Степанов.

Напомним, в больницах Украины более половины коек занято пациентами с COVID-19.
ForUm

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