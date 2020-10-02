Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который позволяет правительству отменить ограничения на зарплаты в 47 тыс. грн для госкомпаний. Об этом сообщается в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Документ был подписан 1 октября.

Закон дает правительству право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.

Ограничение составляют случаи, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Напомним, Кабинет Министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.

Конституционный суд 28 августа признал неконституционными установленные правительственным постановлением №392 так называемые карантинные ограничения, а также ограничения заработных плат до 47 тыс. грн.