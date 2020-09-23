Кабинет Министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства в среду, сообщает Укринформ.

«С принятием решения Конституционным судом по заработным платам чиновников и государственных служащих Кабинета Министров, я лично, остаюсь под регулированием и действием постановления №304, которым заработные платы Премьер-министра, министров ограничены размером не более 5 средних зарплат», - сказал Шмыгаль.

По его словам, зарплаты других чиновников не ограничены таким уровнем.

Напомним, Конституционный суд 28 августа признал неконституционными установленные правительственным постановлением №392 так называемые карантинные ограничения, а также ограничения заработных плат до 47 тыс. грн.