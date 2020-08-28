Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат госслужащим на период карантина.

Как сообщается на сайте суда, КСУ считает неконституционным первую и третью часть статьи 29 закона о государственном бюджете на 2020 год.

«Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения», - говорится в сообщении.

Так, часть первая статьи 29 Закона № 294 постановляла установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Согласно третьей части статьи 29 закона № 294, ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения в соответствии народным депутатам, судьям, судьям КСУ, членам ВРУ, членам Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров, работников, служебным и должностным лицам НБУ, а также другим должностным и служебным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами.