Великобритания на следующий день после аналогичного шага ЕС ввела санкции против физических лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста.

О соответствующем решении в пятницу проинформировало британское министерство финансов, пишет «Европейская правда».

В санкционный список внесли Александра Ганова, генерального директора «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексирована Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив.

Под санкции попали также «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Активы, принадлежащие этим лицам и структурам, будут заморожены в юрисдикции Великобритании.

Напомним, Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста и внес в «черный список» двух физических лиц и четыре компании.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.