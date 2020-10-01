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Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста и внес в «черный список» двух физических лиц и четыре компании.

Соответствующее решение 1 октября опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает Европейская правда.

В список внесли Александра Ганова, генерального директора «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив. Их активы в ЕС будут заморожены, а въезд в блок – запрещен.

Под санкции попали также 4 компании: «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в «черный список» из-за их роли в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
ForUm

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