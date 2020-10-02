Сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива пытается приобщить к делу косвенные слова военного, вырванные из контекста, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Речь идет о фразе «убили журналиста», которую получили во время прослушивания Виталия в СИЗО, и которую сторона обвинения пытается интерпретировать якобы «я убил». Судом назначены дополнительные экспертизы», - сказал Аваков после второго заседания апелляционного суда в Милане.

По его словам, украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

«Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Рокелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Рокелли, и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун», - сказал Аваков.

«Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем «ДНР» Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиным. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину», - отметил глава МВД.

Аваков также отметил, что официально было предложено итальянской стороне приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

«На мой взгляд, это нарушает права на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях», - сказал он.

Кроме того, Аваков отметил, что вчера проходила пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркиву и считают его недействительным.

Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.