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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

«Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост количества больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная: мы поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени», – отметил Ляшко.

При этом он подчеркнул, что во Франции, Испании, Германии и Великобритании и четко прослеживается вторая волна. «Когда в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом пришло до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч. И это волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тыс., потом приходит к редким случаям, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день», – пояснил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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