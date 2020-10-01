также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали о лучшем способе воспитания 8
Глава юротдела УПЦ назвал законопроект о капелланстве вмешательством в религиозную жизнь 16
Верующие УПЦ преодолеют более 700 км на велосипедах с молитвой о мире 175
В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей 8
В Винницкой области на благотворительном фестивале УПЦ собрали деньги для больных детей 11
В УПЦ присоединились к всемирному проекту поддержки онкобольных детей 9
Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ 18
Митрополит УПЦ заявил, что активисты ПЦУ, захватившие храм УПЦ в Беловежах, преследуют политические интересы 36
В Церкви рассказали, как человек может обрести подлинное счастье 9
Патриарх Румынии объяснил, почему священники преклоняют колени перед Престолом в алтаре 18
Сегодня день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 41
В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение» 15
В Одессе отпраздновали день памяти преподобного Кукши 24
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра 16
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге 14
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы 6
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди 16
На Херсонщине начала работу конференция священников УПЦ по работе с молодежью 76

Госдеп использует Константинопольский Патриархат для борьбы с влиянием государств, которые не готовы выполнять волю США.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление Госсекретаря США Майка Помпео после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о договоренности «изучить возможность более тесного сотрудничества» из-за «вызовов, которые Россия бросает Православию».

Легойда назвал американскую дипломатию «откровенной в своей простоте», смысл которой – навязывание своей воли через «уста Константинопольского Патриарха».

«Чего стоит только вмешательство во внутренние дела Церкви на Украине, когда США совместно с Константинопольским Патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего "добронамеренного" политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев», – отметил Владимир Легойда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
8
Теги