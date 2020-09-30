Мужу лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Сергею продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщил телеграм-канал NEXTA Live.

«Судебное заседание по этому вопросу даже не проводилось. А еще через два месяца (то есть через полгода после момента задержания) лидера «Страны для жизни» должны будут выпустить или предъявить обвинение», - говорится в сообщении.

Сергей Тихановский был задержан в конце мая на официально разрешенном пикете в Гродно. Против него было сфабриковано уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

16 июня в отношении Тихановского было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании проведению выборов.

В СК Беларуси утверждают, что «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции».

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.