Адвокаты нацгвардейця Виталия Маркива на первом заседании апелляционного суда Милана заявили ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, указывающих на его непричастность к гибели итальянского журналиста Роккелли.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Речь идет об экспертизах видео- и звукозаписей выстрелов, доказывающих, что выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров, а вовсе не со стороны горы Карачун, до которой было 1700-1800 метров.

Также адвокаты просят приобщить комиссионную военную экспертизу, которая показала, что Виталий Маркив не мог видеть Андреа Роккелли и сопровождающих его лиц. А также, что по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

«Кроме того, приобщен документальный фильм Итальянского Режиссера «The Wrong Place» («Не в то время, не в том месте»), в котором итальянские военные эксперты и юристы убедительно повествуют об абсурдности и необоснованности чудовищного обвинительного приговора Маркиву за преступление, которое он не совершал», - отметил Геращенко.

Также адвокаты настаивают на том, что итальянским прокурорам нужно выехать на место событий в г. Славянск на гору Карачун и там провести необходимые измерения и экспертизы, чтобы отказаться от идеи осуждать невиновного.

Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября.

«От этого промежуточного решения будет многое зависеть в судьбе Виталия Маркива, который провел без свободы уже 3 года 2 месяца и 30 дней своей молодой жизни.

Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу.

И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать свое решение на фактах и доказательствах», - резюмировал Геращенко.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.