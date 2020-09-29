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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19, и ведомство делает все, чтобы Украина была в числе первых, кто сможет получить доступ к будущей вакцине. Об этом глава Минздрава сообщил на ежедневном брифинге, передает УНИАН.

«По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний - разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний - это заключительная стадия. Если клинические испытания проходят успешно и показывают, что достигнута соответствующая цель - что при прививке этой вакцины производятся антитела, и ты не заразишься вирусом, если говорить проще», - отметил он.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

«Со всеми ними мы ведем переговоры о подписании соответствующих соглашений и обеспечении вакцинами нашей страны», - сказал Степанов.

Также он отметил, что Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по равному доступу к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

«Согласно расчетам, по предварительным планам Украина сможет получить вакцины для около 20% населения бесплатно, это около 8 млн доз. Мы достаточно активно принимаем там участие, все отслеживаем, чтобы как только будет доступность к вакцине, чтобы Украина была в числе первых стран, которые смогут получить доступ к вакцине. То есть вакцина будет доступна на территории Украины», - подчеркнул министр.

Он заверил, что Минздрав делает все возможное и ведет переговоры по закупке вакцины.


Напомним, по состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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