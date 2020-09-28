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27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Утром 28 сентября на р. Прут - г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 0,7-1,2 м над фактическим уровнем по состоянию на 8 утра 27 сентября, без угрозы негативных последствий.

Напомним, 27 сентября в Карпатах выпал снег.
ForUm

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