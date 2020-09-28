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В воскресенье, 27 сентября, на Черногорском хребте в Карпатах выпал снег, сообщается на странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах.

«В Карпатах 26-27 сентября в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до + 4 ° С, а на высокогорье – до + 1 ° С (местами до 0 ° С). Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег», - сообщили синоптики.

Туристы публиковали в сети фото с незначительным снежным покровом.
ForUm

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