В воскресенье, 27 сентября, на Черногорском хребте в Карпатах выпал снег, сообщается на странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах.
«В Карпатах 26-27 сентября в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до + 4 ° С, а на высокогорье – до + 1 ° С (местами до 0 ° С). Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег», - сообщили синоптики.
Туристы публиковали в сети фото с незначительным снежным покровом.
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