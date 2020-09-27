За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 27 сентября.

«По состоянию на 10:00 27 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 601 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 2151 человек, летальных случаев - 10», - сказано в сообщении.

При этом на изоляции находится 638 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 84 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - добавляется военные медики.

Из новых больных в учреждениях здравоохранения находится девять человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, что в Украине 3130 новых случаев коронавируса. Быстрее всего инфекция распространяется в Харьковской области - там почти 500 новых инфицированных за день.