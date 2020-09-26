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Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявляет, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.

Об этом Цебрий заявил в видеообращении на Facebook.

«На заседании ТИК совместно, синхронно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко и Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу, это Слуги народа и партия За будущее, принимают решения. Еще несколько дней назад в 12 ночи они приняли решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича, людям, которые изменили месяц назад фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы. Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на должность городского головы», — сказал Цебрий.

Действующий мэр Умани добавил, что будет добиваться восстановления справедливости.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что внесение изменений в постановление о местных выборах поставит под сомнение легитимность их проведения.
ForUm

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