Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что внесение изменений в постановление о местных выборах поставит под сомнение легитимность их проведения. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос по поводу постановления о местных выборах, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сегодняшний день выборы на временно оккупированной территории... Мне жаль, что мы не можем провести выборы», - отметил спикер ВР.

Говоря о принятом постановлении, он, в частности, отметил, что ВР объявляет выборы не позднее чем за 90 дней до их проведения.

«Проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны... Выдвигали кандидатов по стране в воскресенье, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть, сегодня внести изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это очередность действий: одно идет за другим», - сказал председатель ВР.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе.