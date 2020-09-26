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По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3833 человек, зафиксировано 76 летальных случаев, 1740 пациентов выздоровели.
ForUm

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