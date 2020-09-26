За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3833 человек, зафиксировано 76 летальных случаев, 1740 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 26 сентября.
Ранее антирекорд по количеству новых случаев заражения был зафиксирован 17 сентября, тогда за сутки заболело 3584 человека.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 5784 случая;
Волынская область — 7500 случаев;
Днепропетровская область — 5118 случаев;
Донецкая область — 2964 случаев;
Житомирская область — 5531 случай;
Закарпатская область — 9580 случаев;
Запорожская область — 3568 случаев;
Ивано-Франковская область — 13212 случаев;
Кировоградская область — 1069 случая;
Киев — 21492 случая;
Киевская область — 8571 случай;
Львовская область — 19636 случаев;
Луганская область — 938 случаев;
Николаевская область — 2875 случаев;
Одесская область — 12734 случая;
Полтавская область — 1844 случая;
Ровенская область — 11928 случая;
Сумская область — 3549 случаев;
Тернопольская область — 12863 случаев;
Харьковская область — 16840 случаев;
Херсонская область — 1000 случаев;
Хмельницкая область — 5531 случай;
Черновицкая область — 13902 случаев;
Черкасская область — 3570 случаев;
Черниговская область — 3875 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон.
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