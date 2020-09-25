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За прошедшие сутки, 24 сентября, у 380 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Киев вернулся к «желтой» зоне эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID -19 на сегодня в столице уже 21 045», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет. А также 153 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6255 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56 случаев, Деснянском районе - 54 случая», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 9:00 25 сентября в Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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