Причиной роста количества подтвержденных случаев коронавируса в Днипре стали недавние массовые мероприятия, в частности, проведенные ко Дню города 12 сентября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 24 сентября, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что не очень сложно провести соответствующую цепочку с точки зрения празднований, проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что массовые мероприятия являются одними из основных факторов по распространению коронавирусной болезни», - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что любые массовые мероприятия, где есть большое количество людей, которые проводятся с несоблюдением мер эпидемической безопасности и дистанции, приводят к мгновенному росту количества больных COVID-19.

За минувшие сутки в Днепропетровской области подтвердили 298 новых случаев коронавируса. Подавляющее большинство из них - в Днипре (242). По словам министра, в городе не зафиксировано локальных вспышек в общежитиях или на предприятиях.



Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.