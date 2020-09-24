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В Украине вчера с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован второй летальный случай среди детей.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 372 человека, из них 242 ребенка и 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии «, - сказал он.


Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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