В столице за минувшие сутки обнаружили еще 330 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличк, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое заболевших скончались. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случанв заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60, Деснянском - 51, Днепровском районе - 44 случая. Предотвратить попадание Киева в «красную» зону и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.