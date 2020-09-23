Сегодня Кабинет Министров одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект об ответственности военнослужащих, полицейских и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение домашнего насилия на общих основаниях, сообщает пресс-служба КМУ.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают:

привлечения военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к ответственности на общих основаниях за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола;

приведение в соответствие с законодательством перечень лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов;

рассмотрение дел об административных правонарушениях по статье 1732 КУоАП без обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности, если такое лицо было надлежащим образом проинформировано, однако не явилось на судебное заседание.

Предложенные изменения направлены на обеспечение надлежащего реагирования в случае совершения домашнего насилия и насилия по признаку пола военнослужащими, полицейскими и другими лицами, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, и усилению ответственности этих лиц за совершение таких правонарушений.