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По числу случаев коронавируса, выявленных 21 сентября, Украина оказалась на 14 месте в мире, впереди такие страны как Мексика, Иран, Индонезия, Ирак, Великобритания и другие. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные сайта Worldometers

За указанный период в мире подтвердили 27 тысяч новых больных. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Индии, США и Бразилии.

Кроме того, 21 сентября от осложнений заболевания умерли 5605 человек.

За время пандемии было зарегистрировано 31,7 миллиона случаев коронавируса, из которых 975 тысяч – летальные.

Вылечилась от заболевания 23,3 миллиона человек. Активными остаются 7,4 миллиона случаев заражения.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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