Некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях Минздрава, ожидают свои результаты более чем неделю или даже более чем 10 дней.



Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что обычно задержка результатов тестирования на коронавирус случается по вине врачебного персонала и медицинских учреждений, сообщает УНИАН.

«Иногда мы сообщаем врачу или в больницу, а непосредственно больному сообщают уже на 3-4 день. Это такие единичные случаи, которые мы исправляем. У нас постоянно работают мониторинговые группы, которые ездят по областям и реагируют на эти обращения», – заявил Степанов.

Также глава Минздрава рассказал, что на отбор и получения образцов для анализа в приоритете те люди, которые имеют признаки коронавируса, пневмонию. И, конечно же, госпитализированы с этими симптомами.

Министр подчеркнул, что образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.

«Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов – мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования», – добавил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.