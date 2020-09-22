В столице за минувшие сутки зафиксировано еще 270 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них - 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 028», - сообщил Кличко.

В частности заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболели и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 43 и в Дарницком - 39. Также 38 случаев – в Днепровском районе столицы», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.