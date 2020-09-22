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По состоянию на 7:00 по Киеву 22 сентября в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 963 693 человек, выздоровели 21 394 593 человек. Всего подтверждено 31 245 797 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Института Гопкинса, сообщает УНИАН.          

Лидером по числу заболевших остаются США – 6 856 884 случаев, в Индии зафиксировано 5 487 580 больных, Бразилии – 4 558 040 случаев, в России – 1 105 048, Колумбии – 770 435.

Украина с показателем 182 900 случаев занимает 25 место антирейтинга.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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