По состоянию на 7:00 по Киеву 22 сентября в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 963 693 человек, выздоровели 21 394 593 человек. Всего подтверждено 31 245 797 случаев заболевания.



Об этом свидетельствуют данные Института Гопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по числу заболевших остаются США – 6 856 884 случаев, в Индии зафиксировано 5 487 580 больных, Бразилии – 4 558 040 случаев, в России – 1 105 048, Колумбии – 770 435.

Украина с показателем 182 900 случаев занимает 25 место антирейтинга.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.