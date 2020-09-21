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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что участившиеся случаи домашнего насилия могут быть связаны с коронакризисом.

Такое мнение он выразил на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия, сообщает Укринформ.

«Как сказал президент Украины, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано более 96 тысяч обращений относительно домашнего насилия. Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого ковидовского кризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась очень сильно», - сказал Шмыгаль.

По его словам, это не просто статистика, за каждым обращением стоит человеческая жизнь, и власти должны об этом помнить.

«Наша цель - усилить реакцию на этот вызов, и эта реакция должна быть конкретной», - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа создано 28 приютов для пострадавших от домашнего насилия, работают 11 дневных центров пребывания людей, нуждающихся в защите. «И работа в этом направлении будет продолжаться. Для поддержки пострадавших работают почти 400 бригад социально-психологической помощи, повышена доступность к правосудию», - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что при поддержке международных организаций проводятся тренинги и обучение тех, кто может быть причастным к борьбе с домашним насилием.
ForUm

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