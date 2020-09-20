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В Вооруженных силах Украины зафиксирован деcятый летальный случай от коронавируса – уже четвертый на этой неделе. За сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ в воскресенье, 20 сентября.

Указано, что вчера умер работник ВСУ в Хмельницкой области, который с 16 сентября находился на лечении в центральной районной больнице.

«18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания», – говорится в сообщении.

Всего в ВСУ сейчас 709 заболевших коронавирусом. За время пандемии выздоровели 1762 человека. На самоизоляции 797 человек. У 46 из них изоляция закончится в ближайшие трое суток.

Среди новых инфицированных восемь были госпитализированы, дома под присмотром медицинской службы находится 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 966 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 41 человек, а выздоровели – 758.
ForUm

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