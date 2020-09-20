За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 20 сентября.

Суточный показатель заболеваемости опустился ниже 3000 впервые за четыре дня. Антирекорд по количеству новых случаев заражения был зафиксирован 17 сентября, за сутки заболело 3584 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 175 678 человек, из них 77 512 выздоровели, летальных исходов — 3557.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству госпитализированных от COVID-19.