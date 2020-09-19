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В Умань на территории мемориального комплекса Цадика Нахмана создали систему постов и патрулей. Все мобильные патрули вооружены достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ввели в действие мобильную систему контроля за пожарной и техногенной безопасностью. Круглосуточно три патрули спасателей проводят контроль по оперативной обстановки на территории нескольких улиц и наиболее важных объектов.

В ГСЧС говорят, что принятые меры позволяют создать эффективную систему противодействия чрезвычайным происшествиям.

Напомним, паломники-хасиды пытались попасть в Украину через границу с Беларусью.
ForUm

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