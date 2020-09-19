Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого после нападения ввели в медикаментозную кому, находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко со ссылкой на врачей.
Балух находится в больнице уже 12 дней.
Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.
По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
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