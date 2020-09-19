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Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого после нападения ввели в медикаментозную кому, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко со ссылкой на врачей.

«Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна», - написала она в Facebook.

Балух находится в больнице уже 12 дней.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
ForUm

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