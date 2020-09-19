Кипр вновь заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси. Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает DW.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит «угрожать безопасности и суверенитету» Кипра, заявил Бон после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Накауне Беларусь закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной.