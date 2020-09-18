Решение относительно ограничений в административно-территориальных единицах, отнесенных к «красной» зоне решением Госкомиссии ТЭБ и ЧС от 18 сентября, примут в понедельник, 21 сентября.

Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Относительно ограничения (в красных зонах. - Ред.) заседание будет проведено в понедельник утром при участии региональных комиссий ТЭБ и ЧС, они будут введены на территории каждого из этих районов, с 00 часов 21 сентября отнесены к красному уровня эпидемической опасности», - сказал Степанов.

Он напомнил, что в среду 16 сентября правительство приняло изменения в постановление 641, которыми регламентируются ограничения в различных зонах эпидемической опасности.

«Согласно новым правилам нового постановления, которое было принято по инициативе Минздрава, сами ограничения, дополнительные ограничения на красном уровне определяются решением Комиссии ТЭБ и ЧС с учетом предложений региональных комиссий ТЭБ и ЧС. У нас есть четкие ограничения, которые действуют на красном уровне - это ограничение работы транспорта ограничения для школьных или дошкольных учреждений, работы ТРЦ, кинотеатров, спортзалов. Они могут быть введены все, или, например, только ограничения работы ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, или транспорта, в зависимости от уровня эпидопасности. Такие ограничения вводятся решением комиссии ТЭБ и ЧС с учетом предложений региональных комиссий ТЭБ и ЧС», - пояснил Степанов.

Так, согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности установлен на 21 сентября в 14 административно-территориальных единицах.

Напомним, 18 сентября Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила распределение административно-территориальных единиц по зонам эпидемической опасности. Киев остается в оранжевой зоне.