Русская Православная Церковь готовится к масштабным юбилейным торжествам, посвященным 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: Патриархия.ру

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своем выступлении на совещании по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

«Александр Невский — это удивительный пример государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего свой народ и свою страну, жизнь свою положившего за Родину… Считаю, что организовать празднования на самом высоком уровне — это наш долг, наша обязанность, это то, чем мы, люди XXI века, можем сегодня почтить великого государственного деятеля, воина, дипломата, святого подвижника — человека, действительно отдавшего свою жизнь во имя Отечества и веры»,- отметил Патриарх Кирилл.

Он поделился воспоминаниями о восстановлении Троицкого собора Александро-Невской лавры в послевоенное время.

«Вспоминаю, как жители Ленинграда приходили в полуопустошенный, обезображенный Троицкий собор Александро-Невской лавры. На полу мусор, грязь, производственные отходы, и помню, с каким энтузиазмом верующие, и мужчины, и женщины, включились в огромную работу по очистке собора. Но еще же нужно было собрать деньги на восстановление! Тогдашние партийные руководители поговаривали: «Вот мы им отдали храм — будут теперь лет 20-30 восстанавливать», - вспомнил Патриарх.

Предстоятель рассказал, как проходил сбор пожертвований на реставрацию святыни.

«Помню, как собирались деньги на реставрацию собора. Настоятели во всех храмах давали благословение, и к верующим выходил диакон или чаще священник, в епитрахили, с большим блюдом; а сзади шел служитель с мешком, потому что блюдо наполнялось деньгами моментально — и это через десять лет после войны, после блокады, когда у людей не было никаких материальных излишков! Женщины снимали с себя украшения, часы — потрясающая картина, как народ наш откликнулся на возможность восстановить эту святыню! И набирались мешки денег, на которые и была произведена в кратчайшие сроки грандиозная реставрация Троицкого собора Александро-Невской лавры», - отметил Предстоятель.

Патриарх рассказал о значении подвига святого Александра Невского.

«Много было в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, полководцев, чья деятельность которых была направлена на спасение Отечества, на защиту страны, ее границ. Но Александр Невский, вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осознавал, что эта борьба — не просто за материальные ценности. Ведь в тоже самое время было татаро-монгольская иго, и Александр Невский ездил в Орду, отвозил дань, но не вступал в открытый военный конфликт с татарами. А почему? Потому что он ясно понимал: татарам был нужен наш кошелек, а ливонским воинам, которые выступали с Запада, нужна была наша душа. И он вступил в борьбу с иноземными захватчиками на западном фронте — с полным пониманием того, что борется не только за землю, не только за свое княжество, но и за душу русского народа», - подчеркнул Патриарх.

В рамках юбилейных торжеств запланировано более 780 мероприятий, в числе которых научно-богословские конференции и семинары ,открытые уроки в образовательных учреждениях, образовательные чтения, спортивные соревнования и турниры, конкурсы, выставки, фестивали, а также праздничные богослужения и крестные ходы в храмах и монастырях во всех епархиях Русской Православной Церкви.

Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, а также 6 декабря – в день кончины святого благоверного князя Александра Невского.