Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и сделала это вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии. Офис президента Украины принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента.

«Считаем безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. Для обеспечения такой независимости, а следовательно, и институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, САП и Высшего антикоррупционного суда законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти», - заявили в ОП.

Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП свое время «поймало» НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую ​​его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должности. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности.

Поэтому ОП призывает воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах.

«Путь преодоления коррупции также является обязательной составляющей для европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты – независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов. Должны, наконец, существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры. Прежде всего в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров. Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности», - резюмировали на Банковой.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.