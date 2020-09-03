Верховная Рада не назначила в комиссию по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 7 человек, некоторых из которых депутаты критиковали при обсуждении, сообщает «Украинская правда».

Голосование за проект постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП

За постановление проголосовал 221 нардеп, не хватило несколько голосов. Голосование было бурным, а его результатам некоторые в зале порадовались.

Парламенту предлагали назначить в комиссию людей:

- Власову Анну Петровну – профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения «Европейский университет», доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Гуджала Андрея Андреевича – управляющего партнера адвокатского объединения «ГуДеГ» (по согласованию);

- Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

- Куца Виталия Николаевича – члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);

- Навроцкого Вячеслава Александровича – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

- Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Некоторые депутаты при обсуждении указывали на отсутствие опыта и известности у кандидатов, а также на попытки сделать САП подконтрольным Офису президента. Также шла речь о рисках для безвиза от принятия этого постановления.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и Банковой из-за проблем в проекте решения по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.