Депутаты Европейского парламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального.
Об этом говорится в проекте резолюции парламента об отношениях с Россией, сообщает «Европейская правда».
Голосование за документ состоится на сессии Европарламента 17 сентября.
Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.
Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к нему Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В проекте резолюции предлагается требовать от России отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.
Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.
24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы «Новичок».
14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время