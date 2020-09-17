Депутаты Европейского парламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального.

Об этом говорится в проекте резолюции парламента об отношениях с Россией, сообщает «Европейская правда».

Голосование за документ состоится на сессии Европарламента 17 сентября.

Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к нему Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В проекте резолюции предлагается требовать от России отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы «Новичок».

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.