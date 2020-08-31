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С 1 сентября будет осуществлен перерасчет пенсий для 1,6 млн украинцев, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», который Верховная Рада Украины приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 гривен. Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины», – говорится в сообщении.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. 
ForUm

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