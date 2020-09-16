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Министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что система нового районирования в Украине, которую утвердила Верховная Рада, уже через год после местных выборов потребует изменений.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Главное, что все понимают, что это еще не свершившийся процесс, уже примерно через год после первых выборов возможны изменения. Кроме того, появится возможность для того, чтобы Кабинет министров Украины менял центры там, где будет обнаружена какая-то неуместность или наоборот - есть необходимость создания нового админцентра», - отметил министр.

По его словам, нельзя чисто математически смоделировать то, как люди воспримут те или иные изменения. Поэтому Немичнов считает возможным и необходимым возвращаться к таким процессам, если будет на это общественный запрос.

Как сообщал ForUm, 12 июня Кабинет министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.

Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы провели еще в СССР, и оно не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, «поэтому надо наводить порядок».

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По словам Шмыгаля, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 130 новых.
ForUm

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