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Сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции задержали по подозрению в причастности к двойному убийству в Никополе двоих местных жителей, сообщает пресс-служба полиции Днерпопетровской области.

14 сентября около 5 утра между группой мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23-х и 29 лет. Сами нападавшие – братья 26 и 33 лет – также получили ранения и обратились в травматологический пункт.

Для задержания подозреваемых по Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация, ряд следственных и оперативных мероприятий. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки.

Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание других возможных участников стрельбы.
ForUm

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